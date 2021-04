L’impegno di Roma per i giovani (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – passa attraverso l’attivazione di una nuova ospitalità in cohousing “per accompagnarli verso l’autonomia lavorativa e abitativa. Si tratta di appartamenti dove potremo ospitare le ragazze e i ragazzi che, compiuti i 18 anni, lasciano le case famiglia e le altre strutture di accoglienza riservate ai minorenni seguiti L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gay e vaccini, bufera a Roma su un consigliere Calenda candidato sindaco di Roma per il centrosinistra? Di Maio cerca di guardare al futuro Approvato ordine del giorno per garantire produzione nazionale dei kit di protezione individuale Giorgia Meloni attacca il M5S sul caos scuole Tutto su election day e referendum Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)– passa attraverso l’attivazione di una nuova ospitalità in cohousing “per accompagnarli verso l’autonomia lavorativa e abitativa. Si tratta di appartamenti dove potremo ospitare le ragazze e i ragazzi che, compiuti i 18 anni, lasciano le case famiglia e le altre strutture di accoglienza riservate ai minorenni seguiti L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gay e vaccini, bufera asu un consigliere Calenda candidato sindaco diper il centrosinistra? Di Maio cerca di guardare al futuro Approvato ordine del giorno per garantire produzione nazionale dei kit di protezione individuale Giorgia Meloni attacca il M5S sul caos scuole Tutto su election day e referendum

Advertising

giornaleradiofm : Zaki: Fico, significativo impegno Parlamento su cittadinanza: (ANSA) - ROMA, 14 APR - L'Egitto sappia che su Regeni… - PD_ROMA : RT @EnricoLetta: Il Parlamento italiano dice sì alla cittadinanza a #PatrickZaki. Unanimità che dimostra l’impegno di tutta Italia. #NonMol… - Assi541 : Quanto mi sento fortuna se penso che in Italia abbiamo donne come LILIANA SEGRE che nonostante l'età, è venuta a Ro… - Milena31012168 : @liber014 Un impegno ce l'aveva, questo è sicuro altrimenti sarebbe partito con Francy o Fra sarebbe rimasto a Roma… - MaryG_23TZ : @cristizorpina @deborahcarati Ah ook.. Grazie per avermi chiarito almeno questo. Comunque sicuramente Tommy sarà ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impegno Roma VIDEO - L'impegno di Roma Cares nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo Il Romanista