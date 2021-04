Lazio | la concorrenza per Santos Borré si fa serrata | i dettagli

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Lagià si muove sul mercato e puntadel River Plate: lain Europa, però, comincia a farsi piùMancano ancora 10 partite alla fine della stagione, ma lasta già pensando alla prossima sessione di calciomercato. I biancocelesti, infatti, hanno già messo gli occhi su, attaccante colombiano in forza al River Plate. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Tuttavia, come riportato da Transfermarkt sul proprio profilo Twitter, laper il giocatore comincia a farsi sempre più agguerrita. Infatti, sulle tracce dici sarebbero anche Porto, Feyenord e Celta Vigo, pronte a dare battaglia al club capitolino. Chi ...

La Lazio già si muove sul mercato e punta Santos Borré del River Plate: la concorrenza in Europa, però, comincia a farsi più serrata Mancano ancora 10 partite alla fine della stagione, ma la Lazio sta ...