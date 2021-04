John Travolta, il toccante post per il figlio defunto: "Mio bellissimo Jett, ti amo" (Di mercoledì 14 aprile 2021) John Travolta ha approfittato dei social per ricordare suo figlio Jett, venuto a mancare nel 2009, condividendo un toccante post ed una foto che li ritrae insieme. John Travolta ha pubblicato un toccante post dedicato a suo figlio Jett, scomparso nel 2009, in occasione di quello che sarebbe stato il 29esimo compleanno del ragazzo. Gli ultimi anni sono stati tutt'altro che facili da affrontare per John Travolta. Dal punto di vista emotivo, infatti, l'attore di Grease si è ritrovato a fare i conti con due tremendi lutti in famiglia, perdendo prima suo figlio e poi, nel luglio dello scorso anno, anche sua moglie. Proprio nelle scorse ore, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha approfittato dei social per ricordare suo, venuto a mancare nel 2009, condividendo uned una foto che li ritrae insieme.ha pubblicato undedicato a suo, scomparso nel 2009, in occasione di quello che sarebbe stato il 29esimo compleanno del ragazzo. Gli ultimi anni sono stati tutt'altro che facili da affrontare per. Dal punto di vista emotivo, infatti, l'attore di Grease si è ritrovato a fare i conti con due tremendi lutti in famiglia, perdendo prima suoe poi, nel luglio dello scorso anno, anche sua moglie. Proprio nelle scorse ore, ...

