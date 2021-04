Jimmie Johnson | per la IndyCar ci vuole il fisico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 aprile 2021)cambia vita. Dopo aver passato vent’anni della sua vita a correre nella NASCAR, vincendo sette campionati, il campionissimo della California si lancia in un’avventura che ha sempre sognato di fare: la. Più facile a dirsi che a farsi, visto che la nuova sfida in questo nuovo campionato richiede una preparazione diversa da quella a cui era abituato, soprattutto a livello. In un’intervista al Wall Street Journal, il numero 48 ha spiegato in che modo è cambiata la sua preparazione atletica, nel passaggio dalla NASCAR allae la: l’ultima sfida della leggenda della NASCAR Qual è la preparazione atletica di? Il primo problema che JJ ha ...