AstraZeneca: seconda dose con altro vaccino? La Germania dice sì (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il caso AstraZeneca si fa sempre più complicato, e dopo la decisone della Germania di sospendere la somministrazione del siero nella popolazione con meno di 60 anni, adesso si pone il problema della seconda dose. Inizialmente, si era sconsigliato di “mixare” due vaccini. La Germania, infatti, aveva suggerito a chi aveva già ricevuto la prima di continuare con la seconda dose, sempre dello stesso siero. Ma è ora arrivata la decisone definitiva: mischiare due sieri si può, e chi ha ricevuto la prima dose di AZ potrà vaccinarsi con Pfizer o Moderna per la seconda dose. Nessuna notizia ufficiale, al momento, per le sorti delle seconde dosi in Italia, che è invece impegnata con un altro grosso ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il casosi fa sempre più complicato, e dopo la decisone delladi sospendere la somministrazione del siero nella popolazione con meno di 60 anni, adesso si pone il problema della. Inizialmente, si era sconsigliato di “mixare” due vaccini. La, infatti, aveva suggerito a chi aveva già ricevuto la prima di continuare con la, sempre dello stesso siero. Ma è ora arrivata la decisone definitiva: mischiare due sieri si può, e chi ha ricevuto la primadi AZ potrà vaccinarsi con Pfizer o Moderna per la. Nessuna notizia ufficiale, al momento, per le sorti delle seconde dosi in Italia, che è invece impegnata con ungrosso ...

