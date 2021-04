Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth svela in un video il nuovo look del supereroe (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chris Hemsworth ha condiviso online un video in cui è insieme al figlio, svelando così il nuovo look del suo personaggio in Thor: Love and Thunder. Chris Hemsworth ha rivelato in un video condiviso online un dettaglio relativo al look che avrà in Thor: Love and Thunder, il nuovo film Marvel le cui riprese sono attualmente in corso. La star australiana ha infatti condiviso online un breve filmato in cui sta dando delle lezioni di pugilato al figlio e Chris indossa una parrucca molto simile alle acconciature dei precedenti capitoli della storia del supereroe. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha condiviso online unin cui è insieme al figlio,ndo così ildel suo personaggio inandha rivelato in uncondiviso online un dettaglio relativo alche avrà inand, ilfilm Marvel le cui riprese sono attualmente in corso. La star australiana ha infatti condiviso online un breve filmato in cui sta dando delle lezioni di pugilato al figlio eindossa una parrucca molto simile alle acconciature dei precedenti capitoli della storia del. ...

