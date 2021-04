Sampdoria, rinnovo Quagliarella: ecco la nuova proposta di Ferrero (Di martedì 13 aprile 2021) La Sampdoria lavora al rinnovo di Fabio Quagliarella: pronta la nuova proposta di contratto da inoltrare all’agente del capitano La Sampdoria lavora al rinnovo di Fabio Quagliarella. A quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Massimo Ferrero intende adeguare il monte ingaggi imponendo una sorta di salary cap. In quest’ottica l’attuale contratto del capitano non sarebbe in linea con gli obiettivi di Corte Lambruschini. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Per questo motivo è stata varata una nuova proposta, da presentare all’agente del calciatore Giuseppe Bozzo, che prevede un contratto a incentivi. Dopo il colloquio preliminare, avuto un mese fa, le parti non si sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Lalavora aldi Fabio: pronta ladi contratto da inoltrare all’agente del capitano Lalavora aldi Fabio. A quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Massimointende adeguare il monte ingaggi imponendo una sorta di salary cap. In quest’ottica l’attuale contratto del capitano non sarebbe in linea con gli obiettivi di Corte Lambruschini. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Per questo motivo è stata varata una, da presentare all’agente del calciatore Giuseppe Bozzo, che prevede un contratto a incentivi. Dopo il colloquio preliminare, avuto un mese fa, le parti non si sono ...

