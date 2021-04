Roma:Calenda a Letta, primarie legittime, strade si separano (Di martedì 13 aprile 2021) "Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano. Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversale e operare un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) "Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostresi. Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversale e operare un ...

Advertising

zazoomblog : Da Pd ok a primarie per Roma Calenda: Nostre strade ora si separano - #primarie #Calenda: #Nostre #strade - massimo_fares : RT @Paolo__Ferrara: Calenda cerca sempre di far passare una cosa per un'altra, raccontando fesserie di qua e di là su chiunque capiti; è un… - Paolo91568292 : @EnricoLetta ... non assecondare la candidatura di Calenda a Roma è un errore. - rep_roma : Roma, Calenda a Letta: 'Primarie legittime, le nostre strade si separano' [aggiornamento delle 08:48] - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Elezioni Roma, Calenda su proposta primarie Letta: “Scelta legittima, strade si separano” -