Manifestanti bloccano l'A1 ad Orte: "Non ne possiamo più di promesse sulle riaperture" (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Disagi sull'autostrada A1, in direzione Firenze, per una manifestazione di ristoratori e commercianti che ha causato la chiusura temporanea della carreggiata nel tratto compreso tra Orte e Attigliano. Il blocco stradale è in corso all'altezza del Km 479,5 in prossimità dell'area di servizio Giove Est. Secondo quanto si è appreso si tratta di ristoratori che facevano ritorno a casa dopo aver partecipato alla manifestazione che si è svolta al Circo Massimo a Roma. Sul luogo della manifestazione sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso comunica autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Firenze. "Agli utenti alla guida di autovetture diretti verso Firenze, dopo l'uscita di ... Leggi su agi (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Disagi sull'autostrada A1, in direzione Firenze, per una manifestazione di ristoratori e commercianti che ha causato la chiusura temporanea della carreggiata nel tratto compreso trae Attigliano. Il blocco stradale è in corso all'altezza del Km 479,5 in prossimità dell'area di servizio Giove Est. Secondo quanto si è appreso si tratta di ristoratori che facevano ritorno a casa dopo aver partecipato alla manifestazione che si è svolta al Circo Massimo a Roma. Sul luogo della manifestazione sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso comunica autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Firenze. "Agli utenti alla guida di autovetture diretti verso Firenze, dopo l'uscita di ...

Advertising

sulsitodisimone : Manifestanti bloccano l'A1 ad Orte: 'Non ne possiamo più di promesse sulle riaperture' - Stella72646015 : RT @FabrizioDalCol: Manifestazioni in oltre 20 città. A Roma fermato il tentativo dei manifestanti di raggiungere Palazzo Chigi, sarà ricev… - LinaVadal : RT @Agenzia_Italia: Manifestanti bloccano l'A1 ad Orte: 'Non ne possiamo più di promesse sulle riaperture' - Agenzia_Italia : Manifestanti bloccano l'A1 ad Orte: 'Non ne possiamo più di promesse sulle riaperture' - NazzarenoMi : RT @FabrizioDalCol: Manifestazioni in oltre 20 città. A Roma fermato il tentativo dei manifestanti di raggiungere Palazzo Chigi, sarà ricev… -