'L'Isola dei Famosi', le lacrime di Elisa Isoardi per la lettera del fratello (Di martedì 13 aprile 2021) A ' L'Isola dei Famosi ' Elisa Isoardi non riesce a trattenere le lacrime mentre legge le parole del fratello Domenico . 'Con lui ho un rapporto molto particolare . Quando i miei genitori si sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) A ' L'deinon riesce a trattenere lementre legge le parole delDomenico . 'Con lui ho un rapporto molto particolare . Quando i miei genitori si sono ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - Maparliamodite_ : RT @perchetendenzat: “ #tommasozorzi “: nel 87,5% dei tweet riguardanti l’#isola è presente un riferimento a Zorzi. @tommaso_zorzi Fattore… - interistadoc_ : RT @fuoridallhype_: Non è l’isola dei famosi, è l’isola di Jeda #isola -