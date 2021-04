È italiana la prima donna a dirigere la Reuters in 170 anni (Di martedì 13 aprile 2021) Laurea ad Harvard e alla London School of Economics. Una vita al Wall Street Journal come corrispondente da diverse città del mondo – Roma compresa -, dal 2013 alla Reuters, una delle prime agenzie di stampa giornalistiche, dove ha ricoperto il ruolo di Global Managing Editor. Alessandra Galloni, adesso, è la prima donna a dirigere l’agenzia di stampa in 170 anni di storia. Un successo incredibile, una vera e propria svolta che riguarda uno dei totem del giornalismo internazionale. LEGGI ANCHE > Allarme fake news, il 3% degli italiani raggiunto: ma il dato di Reuters non deve ingannarci Alessandra Galloni è la nuova direttrice della Reuters Alessandra Galloni, nata a Roma, ha sostituito Stephen Adler che, nello scorso mese di gennaio, aveva anticipato le sue ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 aprile 2021) Laurea ad Harvard e alla London School of Economics. Una vita al Wall Street Journal come corrispondente da diverse città del mondo – Roma compresa -, dal 2013 alla, una delle prime agenzie di stampa giornalistiche, dove ha ricoperto il ruolo di Global Managing Editor. Alessandra Galloni, adesso, è lal’agenzia di stampa in 170di storia. Un successo incredibile, una vera e propria svolta che riguarda uno dei totem del giornalismo internazionale. LEGGI ANCHE > Allarme fake news, il 3% degli italiani raggiunto: ma il dato dinon deve ingannarci Alessandra Galloni è la nuova direttrice dellaAlessandra Galloni, nata a Roma, ha sostituito Stephen Adler che, nello scorso mese di gennaio, aveva anticipato le sue ...

