All’Isola 2021 Brando Giorgi leader ed equilibri cambiati: i tre nominati (Di martedì 13 aprile 2021) E alla fine Brando Giorgi ha tirato fuori tutta la grinta che aveva e ha conquistato la prova leader con l’immunità chiaramente, che gli ha permesso di salvarsi, almeno per questa puntata e di continuare a stare in gioco per un’altra settimana, sempre che giovedì non ci siano colpi di scena! Nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 12 aprile, Brando ha conquistato la prova leader vincendo prima contro tutti i maschietti e poi battendo Valentina Persia alla prova del cuoco. Questo ha inevitabilmente cambiato gli equilibri visto che, se non fosse stato lui il leader, avrebbe avuto una marea di voti, forse più di quelli presi da Awed un paio di settimane fa. E invece con la vittoria, ha fatto si che i suoi compagni dovessero scegliere altre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021) E alla fineha tirato fuori tutta la grinta che aveva e ha conquistato la provacon l’immunità chiaramente, che gli ha permesso di salvarsi, almeno per questa puntata e di continuare a stare in gioco per un’altra settimana, sempre che giovedì non ci siano colpi di scena! Nella puntata dell’Isola dei famosiin onda il 12 aprile,ha conquistato la provavincendo prima contro tutti i maschietti e poi battendo Valentina Persia alla prova del cuoco. Questo ha inevitabilmente cambiato glivisto che, se non fosse stato lui il, avrebbe avuto una marea di voti, forse più di quelli presi da Awed un paio di settimane fa. E invece con la vittoria, ha fatto si che i suoi compagni dovessero scegliere altre ...

