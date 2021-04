Una Vita, anticipazioni spagnole: la morte di Aurelio (Di lunedì 12 aprile 2021) Una Vita, tra pochissimo, chiuderà i battenti in Spagna e le ultime anticipazioni sono davvero sensazionali, soprattutto per quanto concerne i due personaggi che hanno animato l'ultima avvincente stagione, ossia Aurelio Quesada e Genoveva Salmeron. L'uomo arriverà ad Acacias con la sorella Natalia, la quale stringerà una pericolosa alleanza con la vedova Bryce con l'obiettivo di sorvegliare Felipe , da cui la donna sarà sempre ossessionata anche dopo aver ucciso Marcia per gelosia. Con il tempo, però, Natalia si innamorerà dell'avvocato facendo perdere ancora una volta la testa a Genoveva che pianificherai l'esecuzione della rivale in carcere dove lei finirà per scagionare L'Alvarez Hermoso da una dura accusa di omicidio. Aurelio e Genoveva, intanto, inizieranno una relazione e saranno al corrente dell'attentato ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 aprile 2021) Una, tra pochissimo, chiuderà i battenti in Spagna e le ultimesono davvero sensazionali, soprattutto per quanto concerne i due personaggi che hanno animato l'ultima avvincente stagione, ossiaQuesada e Genoveva Salmeron. L'uomo arriverà ad Acacias con la sorella Natalia, la quale stringerà una pericolosa alleanza con la vedova Bryce con l'obiettivo di sorvegliare Felipe , da cui la donna sarà sempre ossessionata anche dopo aver ucciso Marcia per gelosia. Con il tempo, però, Natalia si innamorerà dell'avvocato facendo perdere ancora una volta la testa a Genoveva che pianificherai l'esecuzione della rivale in carcere dove lei finirà per scagionare L'Alvarez Hermoso da una dura accusa di omicidio.e Genoveva, intanto, inizieranno una relazione e saranno al corrente dell'attentato ...

