Il ricordo di Filippo, Duca di Edimburgo attraverso le parole di Carlo e Andrea (Di lunedì 12 aprile 2021) Intanto i funerali sono stati fissati per sabato 17 aprile La notizia della morte del Principe Filippo ha inevitabilmente scosso gli animi, sia dell'opinione pubblica che di tutta Inghilterra. I funerali si svolgeranno sabato 17 aprile e secondo quando comunicato sulle pagine social della Royal Family la funzione avrà luogo nelle modalità previste dal Duca di Edimburgo. Nelle ultime ore, intanto, due dei figli della Regina Elisabetta e del Principe Filippo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulla scomparsa del padre. "Il mio caro papà – ha detto Carlo – era una persona molto speciale e penso, soprattutto, che sarebbe rimasto stupito dalla reazione e dalle cose toccanti che sono state dette di lui. E da quel punto di vista noi, la mia famiglia, siamo profondamente grati per tutto questo. Questo ci ...

