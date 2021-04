Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni (Di lunedì 12 aprile 2021) La percentuale di alunni che oggi sono entrati in classe oscilla tra l'81% e l'86% nelle zone arancioni contro il 51% in Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, oggi rosse: «Vogliamo chiudere l’anno in presenza» Leggi su lastampa (Di lunedì 12 aprile 2021) La percentuale di alunni chesono entrati inoscilla tra l'81% e l'86%contro il 51% in Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna,rosse: «Vogliamo chiudere l’anno in presenza»

Advertising

andreazenatti93 : RT @LaStampa: Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni - LaStampa : Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni - messveneto : Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni: La percentuale di alunni che og… - BallezMomo : in questi mesi di DAD ho imparato per lo più a dire presente e arrivederci prof - infoitinterno : “Dad, arrivederci”: 311mila studenti piemontesi tornano in classe, ancora a casa dalla 2° media -