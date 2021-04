Verona | Dawidowicz | «Peccato per il gol | dovevamo gestire meglio»

(Di domenica 11 aprile 2021) Pawelha parlato al termine di-Lazio, decisa nei minuti finali da Milinkovic-Savic Ilcede il passo alla Lazio, perdendo per 1-0 nei minuti di recupero. Per il canale ufficiale, le parole di, nel post partita: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24 GARA – «È unper il gol subito all’ultimo minuto, avremmo potuto fare ancoranella gestione della fase conclusiva della partita, ma è stata comunque una gara ‘giusta’ da parte nostra. Abbiamo tenuto benissimo il campo senza mai rinunciare a proporci in avanti. Gara molto combattuta contro grandi attaccanti? Abbiamo preparato bene questa partita soprattutto dal punto di vista difensivo perché sapevamo che Immobile e Caicedo avrebbero potuto crearci delle difficoltà». L'articolo ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : Verona-Lazio, le pagelle dei giallobù: bene Dawidowicz e Sturaro, Magnani sfortunato - CalciohellasIt : Hellas Verona, le dichiarazioni di Dawidowicz dopo la sconfitta contro la Lazio - Lazialita1985 : RT @ValerioCassetta: #VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Veloso, Sturaro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagn… - ValerioCassetta : #VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Veloso, Sturaro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Las… - msg_emanuele : RT @ForzaLazio__: FORMAZIONI UFFICIALI VERONA. Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Miguel Veloso, Sturaro, Lazovic; Barak, Za… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Dawidowicz

... la conclusione di Luis Alberto viene smorzata da. Quattro minuti dopo i biancocelesti ... Per vedere la prima reazione dell'Hellasbisogna attendere il 35'. La squadra di Juric prova ...Tabellino: Silvestri;, Magnani, Dimarco ; Faraoni, Miguel Veloso , Sturaro, Lazovic; Barak , Zaccagni ; Lasagna . Allenatore: Paro Lazio : Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa ...DAWIDOWICZ 5.5 Butta via quanto di buono fatto fino al 92 ... Dietro aiuta Lazovic a tenere Akpa Akpro, ma quando può ci mette del suo quando il Verona attacca. Meraviglioso l'assist per l'unica vera ...“Peccato per quell’ultimo minuto. Abbiamo preso un gol che ci lascia l’amaro in bocca. La prestazione è stata molto buona e quell’ultimo minuto sarebbe da rimuovere. Le prossime partite le dobbiamo gi ...