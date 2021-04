Mercato Juventus, occhi sul gioiello olandese: pronta l’asta internazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Mercato Juventus – La Juventus vuole riportare qualità a centrocampo. Finora il rendimento di alcuni elementi non è stato del tutto positivo. La stagione di Arthur è stata in chiaroscuro, così come quella di Rabiot. Il francese potrebbe anche essere ceduto di fronte ad una offerta importante. Ed è molto probabile che Ramsey faccia le valigie. Il gallese è stato troppe volte frenato dagli infortuni e non è riuscito a incidere per come avrebbe voluto. Serviranno nuovi elementi e del resto le voci sono già molte, come quella che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Jorginho, playmaker del Chelsea. Mercato Juventus, occhi su Gravenberch Ma i bianconeri sarebbero sulle tracce anche di un giovane centrocampista che sta facendo faville con la maglia dell’Ajax, ovvero Ryan ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 aprile 2021)– Lavuole riportare qualità a centrocampo. Finora il rendimento di alcuni elementi non è stato del tutto positivo. La stagione di Arthur è stata in chiaroscuro, così come quella di Rabiot. Il francese potrebbe anche essere ceduto di fronte ad una offerta importante. Ed è molto probabile che Ramsey faccia le valigie. Il gallese è stato troppe volte frenato dagli infortuni e non è riuscito a incidere per come avrebbe voluto. Serviranno nuovi elementi e del resto le voci sono già molte, come quella che vorrebbe lasulle tracce di Jorginho, playmaker del Chelsea.su Gravenberch Ma i bianconeri sarebbero sulle tracce anche di un giovane centrocampista che sta facendo faville con la maglia dell’Ajax, ovvero Ryan ...

