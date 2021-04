Juventus-Genoa 3-1 | i bianconeri calano il tris

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021)3-1. Secondo successo in tre giorni per iche, dopo il Napoli, battono anche ile si mantengono sempre terzi a -1 dal Milan. A dispetto di quanto dica il risultato, non è stato tutto semplice per iche, dopo aver dominato il primo tempo andando all’intervallo con due gol di vantaggio grazie a Morata e Kulusevsky, hanno mostraro un atteggiamento rinunciatario consentendo aldi rientrare in partita con Scamacca. Ci ha pensato Mckennie a rimettere le cose a posto allontatanando la paura di subire una clamorosa rimonta. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo si affida al 4-4-2 con Szczney in porta, linea difensiva con Danilo a sinistra, Cuadrado a destra, Chiellini e De Light al centro. A centrocampo, Rabiot e Bentancur, con ...