Covid, per gli scienziati inglesi Gran Bretagna a un passo dall'immunità di gregge (Di domenica 11 aprile 2021) Tra numero di persone vaccinate e numero di contagiati che quindi hanno sviluppato anticorpi secondo una previsione dell'University College London lunedì 12 aprile la Gran Bretagna raggiungerà l'immunità di gregge. Non quella improvvida annunciata l'anno scorso dal premier Boris Johnson con le parole che suonavano così: "Abituatevi all'idea che perderete i vostri cari", ma quella acciuffata grazie a una campagna vaccinale partita prima degli altri e portata avanti con molto pragmatismo e organizzazione. Ma anche un accordo con Astrazeneca che ha portato all'Isola molte più dosi di quelle ottenute dall'Unione europea. La previsione degli scienziati fa il paio con le dichiarazioni del premier che la settimana scorsa ha annunciato quindi la riapertura di bar palestre e negozi. Nel Regno Unito hanno ricevuto almeno una ...

