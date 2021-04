Alessandro Gassmann chiama la polizia al suo vicino e se ne vanta: “Fatto il mio dovere” (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – Alessandro Gassmann è un attore che i ruoli li prende sul serio. Ad esempio, quello di guardiano del faro nella crisi pandemica lo recita alla lettera, anche se talvolta si concede qualche “improvvisazione”. Tipo quella di cui si è vantato su Twitter, ovvero di aver chiamato le forze dell’ordine perché un suo vicino di casa, a suo dire, stava facendo una festa. Alessandro Gassmann e le beghe col vicino Proprio così: col candore tipico degli invasati, Alessandro Gassmann su Twitter si è Fatto bello coi suoi follower scrivendo di aver chiamato la polizia al suo vicino. “Sai quelle cos edi condominio quando senti in casa del tuo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr –è un attore che i ruoli li prende sul serio. Ad esempio, quello di guardiano del faro nella crisi pandemica lo recita alla lettera, anche se talvolta si concede qualche “improvvisazione”. Tipo quella di cui si èto su Twitter, ovvero di averto le forze dell’ordine perché un suodi casa, a suo dire, stava facendo una festa.e le beghe colProprio così: col candore tipico degli invasati,su Twitter si èbello coi suoi follower scrivendo di averto laal suo. “Sai quelle cos edi condominio quando senti in casa del tuo ...

