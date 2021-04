Cina | maxi multa da quasi 3 miliardi ad Alibaba

(Di sabato 10 aprile 2021) Pechino hatoper 18,2di yuan. La sanzione è stata comminata per abuso di posizione dominante. PECHINO – Mazzata per! Come riportato dai media del Dragone, le autorità dellahanno comminato unapari a 18,2di yen, pari a 2,78di dollari.La sanzione nei confronti del gigante dell’e-commerce cinese è stata decisa nell’ambito dell’inchiesta della autorità per abuso di posizione dominante. Il colosso ha fatturato 65di dollari nel 2020 con un utile di13. Fonte foto: https://www.facebook.com/.comItalyIl colosso di Jack Ma L’indagine ...

10.05, multa Alibaba per 2,78 mld dollari Le autorità cinesi hanno deciso di sanzionare il gigante dell'e - commerce, Alibaba, con una multa di 2,78 mld di dollari (18,2 mld di yuan, pari al 4% ...