Traffico Roma del 09-04-2021 ore 18:30 (Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sempre trafficato ma senza altri disagi il grande raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana in esterna mentre lungo le app sono sempre possibili rallentamenti tra Cassia bis e Prenestina migliora in uscita da Roma alla circolazione sul tratto Urbano dell’a24 tra via Fiorentini Elvira rallentamenti però Provenendo dalla tangenziale per un incidente in via di risoluzione ancora intenso il Traffico su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni mentre sulla tangenziale est e possibili rallentamenti in prossimità delle bivio A24 e chi va a viale Castrense attenzione sulla Salaria Perché continuano i disagi a causa di una precedente incidente al km 19 tra Settebagni e Monterotondo Scalo in tutti e due i sensi di marcia a chi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sempre trafficato ma senza altri disagi il grande raccordo anulare tra laFiumicino e la Tuscolana in esterna mentre lungo le app sono sempre possibili rallentamenti tra Cassia bis e Prenestina migliora in uscita daalla circolazione sul tratto Urbano dell’a24 tra via Fiorentini Elvira rallentamenti però Provenendo dalla tangenziale per un incidente in via di risoluzione ancora intenso ilsu via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni mentre sulla tangenziale est e possibili rallentamenti in prossimità delle bivio A24 e chi va a viale Castrense attenzione sulla Salaria Perché continuano i disagi a causa di una precedente incidente al km 19 tra Settebagni e Monterotondo Scalo in tutti e due i sensi di marcia a chi ...

Advertising

Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - benzinazero : Compilation di svarioni e stupidaggini fatte dai comuni italiani in fatto di traffico, parcheggi, prevenzione incid… - TrafficoA : A24 - Roma - Traffico Rallentato A24 roma-L'aquila-teramo Traffico Rallentato tra Via Togliatti e Inizio Complanare per traffic... - VAIstradeanas : 17:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 17:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -