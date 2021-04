È morto il principe Filippo di Edimburgo | marito della regina Elisabetta

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ildi, èoggi, 9 aprile 2021, all'età di 99 anni: l'annuncio è stato dato da Buckingham Palace . Ildi,99 anni, èoggi, venerdì 9 aprile 2021: il consorte, era stato ricoverato in ospedale agli inizi di marzo e dimesso dopo quindici giorni. La notizia è stata diffusa da Buckingham Palace. La morte delè stata annunciata con una nota in cui si legge: "è con grande dispiacere che sua Maestà laha annunciato la morte dell'amato, sua altezza reale ...

Royal Family,ilFilippo: il comunicato della Regina Elisabetta II IlFilippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II, è. Aveva 99 anni. Buckingham Palace ha confermato ...Addio aldelle gaffe reali e dalla fedeltà cieca alla sua amata consorte regina. Filippo d'Edimburgo è. Aveva 99 anni. La sua figura si è stagliata come un'ombra silenziosa e sfumata sempre ...Morto il principe Filippo, Gran Bretagna in lutto La diretta video da Londra ...LONDRA, 09 APR - Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così la regina Elisabetta II ha annunciato oggi la morte del principe consorte Filippo di Edi ...