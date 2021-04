WTA Charleston 2021, risultati 7 aprile: facile esordio per Barty, eliminate Kenin, Bencic e Mertens (Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto facile all’esordio nel WTA di Charleston (Stati Uniti, terra rossa) per la numero uno del mondo. Infatti Ashleigh Barty, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto nettamente la giapponese Misaki Doi con un perentorio 6-2 6-1 ed ora affronterà l’americana Shelby Rogers, uscita vincitrice in rimonta dal derby a stelle e strisce contro Amanda Anisimova (1-6 7-5 6-4). Tante le eliminazioni eccellenti. Saluta Charleston l’americana Sofia Kenin, testa di serie numero due del torneo, dopo la sconfitta con la connazionale Lauren Davis in tre set 4-6 6-3 6-4. Va fuori anche la svizzera Belinda Bencic, cinque del seeding, battuta a sorpresa dalla spagnola Paula Badosa per 6-2 6-7 6-1. Altra testa di serie che abbandona Charleston è la belga ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Tuttoall’nel WTA di(Stati Uniti, terra rossa) per la numero uno del mondo. Infatti Ashleigh, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto nettamente la giapponese Misaki Doi con un perentorio 6-2 6-1 ed ora affronterà l’americana Shelby Rogers, uscita vincitrice in rimonta dal derby a stelle e strisce contro Amanda Anisimova (1-6 7-5 6-4). Tante le eliminazioni eccellenti. Salutal’americana Sofia, testa di serie numero due del torneo, dopo la sconfitta con la connazionale Lauren Davis in tre set 4-6 6-3 6-4. Va fuori anche la svizzera Belinda, cinque del seeding, battuta a sorpresa dalla spagnola Paula Badosa per 6-2 6-7 6-1. Altra testa di serie che abbandonaè la belga ...

Advertising

Ubitennis : WTA Charleston: Barty senza problemi, Kenin fuori. Che rimonta per Rogers! - zazoomblog : Wta Charleston 2021: programma e orari di giovedì 8 aprile con Muguruza - #Charleston #2021: #programma #orari - zazoomblog : Tabellone Wta Charleston 2021: Barty guida il seeding al via Giorgi e Trevisan - #Tabellone #Charleston #2021:… - sportface2016 : #WtaCharleston 2021: programma e orari di giovedì 8 aprile con #Muguruza e #Kvitova - ellepereffe : Pur non seguendo più di tanto il circuito wta starei a guardare i match da Charleston per ore. Adoro la terra verde -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Charleston Belinda Bencic subito eliminata a Charleston gi finita l'avventura di Belinda Bencic (WTA 12) a Charleston. Nei sedicesimi l'elvetica stata piegata da Paula Badosa (71) con il punteggio di 6 - 2 6 - 7 (2/7) 6 - 1.

Camila Giorgi positiva al Covid: è in isolamento a Charleston La tennista nata a Macerata il 30 dicembre 1991 è ora in isolamento a Charleston, in Carolina del sud, dove stava per prendere il via al torneo Wta 500. Il forfait è dovuto ad uno stato febbrile, poi ...

WTA Charleston: il clou è Stephens-Keys (in tv) Tiscali.it WTA Charleston: Barty, buona la prima sulla terra dopo 2 anni. Fuori Kenin e Bencic, bene Gauff Tennis | Featured, WTA | Ashleigh Barty non giocava sulla terra battuta dalla finale del Roland Garros 2019. Quasi due anni dopo, l'australiana ha fatto il suo esordio a ...

WTA Charleston: Barty senza problemi, Kenin fuori. Che rimonta per Rogers! Prime sorprese al Volvo Car Open di Charleston. Nel pomeriggio si è registrata la sconfitta nel match d’esordio per la testa di serie n. 2 Sofia Kenin, che è stata battuta in rimonta dalla ...

gi finita l'avventura di Belinda Bencic (12) a. Nei sedicesimi l'elvetica stata piegata da Paula Badosa (71) con il punteggio di 6 - 2 6 - 7 (2/7) 6 - 1.La tennista nata a Macerata il 30 dicembre 1991 è ora in isolamento a, in Carolina del sud, dove stava per prendere il via al torneo500. Il forfait è dovuto ad uno stato febbrile, poi ...Tennis | Featured, WTA | Ashleigh Barty non giocava sulla terra battuta dalla finale del Roland Garros 2019. Quasi due anni dopo, l'australiana ha fatto il suo esordio a ...Prime sorprese al Volvo Car Open di Charleston. Nel pomeriggio si è registrata la sconfitta nel match d’esordio per la testa di serie n. 2 Sofia Kenin, che è stata battuta in rimonta dalla ...