Recovery Plan, Draghi incontra gli enti locali: «Occasione unica per la scuola. È importantissimo spendere e spendere bene» (Di giovedì 8 aprile 2021) «Il pacchetto del Piano nazionale di rilancio e resilienza è ambizioso, un’opportunità da cogliere in particolare per la transizione ecologica e digitale». Sarebbe questo uno dei punti fermi espressi dal premier Mario Draghi durante l’incontro con gli enti locali per discutere del Recovery Plan. «L’Occasione è unica – avrebbe detto il presidente del Consiglio – bisogna spendere e spendere bene». Al tavolo con Regioni, Comuni e Province, Draghi ha parlato di punti di continuità con il precedente governo in alcune aree, e di un cambio di rotta forte in altre. Ribadendo come il piano sia «un pacchetto di investimenti molto ambizioso e un pacchetto di ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) «Il pacchetto del Piano nazionale di rilancio e resilienza è ambizioso, un’opportunità da cogliere in particolare per la transizione ecologica e digitale». Sarebbe questo uno dei punti fermi espressi dal premier Mariodurante l’incontro con gliper discutere del. «L’– avrebbe detto il presidente del Consiglio – bisogna». Al tavolo con Regioni, Comuni e Province,ha parlato di punti di continuità con il precedente governo in alcune aree, e di un cambio di rotta forte in altre. Ribadendo come il piano sia «un pacchetto di investimmolto ambizioso e un pacchetto di ...

