Pandemia colpa della Cina? Il pm di Rimini vuole archiviare l'indagine (Di giovedì 8 aprile 2021) Il pm di Rimini Paola Bonetti ha chiesto di archiviare l'indagine per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose ed epidemia colposa, reati ipotizzati dai denuncianti nei confronti delle autorità della ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Il pm diPaola Bonetti ha chiesto dil'per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose ed epidemia colposa, reati ipotizzati dai denuncianti nei confronti delle autorità...

Advertising

opaleggiante : RT @l_patrizia: Quindi per capire, chiedere una patrimoniale sui redditti milionari è una cosa scandalosa, ma non scherziamo signora mia, i… - globalistIT : Archiviato un esposto. Del resto, su quali basi scientifiche si basava? Sui tweet di Trump o quelli di Salvini?… - AlexGiudetti : Ecco come la pandemia (volendo crederci a tutti I costi) NON si arresta. (Colpa dei ??) - murrungedda : RT @l_patrizia: Quindi per capire, chiedere una patrimoniale sui redditti milionari è una cosa scandalosa, ma non scherziamo signora mia, i… - heydeIilah : RT @l_patrizia: Quindi per capire, chiedere una patrimoniale sui redditti milionari è una cosa scandalosa, ma non scherziamo signora mia, i… -