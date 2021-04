Life in Vogue 2021 | quando il design diventa una lettera d' amore per Milano

(Di giovedì 8 aprile 2021)Italia annuncia la terza edizione diin: l’evento dedicato alche per quest’anno si trasforma in un’experience interamente digitale intitolata Love Letters To Milan. L’evento è in programma dal 12 al 18 aprile, in occasione dell’uscita di Casae diCity. Il progettoinnasce nel 2018 come occasione di scambio e confronto trae moda. Coinvolgendo artisti, progettisti e aziende del settore nella riflessione sul significato di workspace, ha acceso interessanti collaborazioni e generato spunti di grande originalità attraverso gli allestimenti degli spazi della redazione, ed èto subito uno degli appuntamenti imprescindibili della ...

vogue_italia : Designer e creativi hanno ridisegnato gli uffici di Vogue Italia per la terza edizione di Life in Vogue, quest'anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Life Vogue

Vogue Italia

Italia annuncia la terza edizione diin: l'evento dedicato al Design che per quest'anno si trasforma in un'experience interamente digitale intitolata Love Letters To Milan . L'evento è in programma dal 12 al 18 aprile , in ...Spread the loveItalia annuncia la terza edizione diin: l'evento dedicato al Design che per quest'anno si trasforma in una experience interamente digitale intitolata Love Letters To Milan . L'evento è in programma dal 12 al 18 aprile, in ...Si intitola «Love letters to Milan» l'evento di Vogue Italia pensato per Milano Design City: attraverso una piattaforma digitale sarà possibile visitare la redazione del magazine interpretata da 6 des ...L'evento di Vogue Italia dedicato al design, quest’anno si trasforma in una experience interamente digitale intitolata Love Letters To Milan volto a celebrare l'amore per Milano – e la vitalità e crea ...