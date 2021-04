Lettera di Meloni a Salvini | Copasir spetta a noi Ma il leghista Volpi resiste

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Caro Matteo, la legge va rita. Questo il concetto chiave che Giorgiavuole trasmettere all’alleatoMatteonel rivendicare per Fratelli d’Italia, in quanto forza parlamentare di opposizione, la presidenza del, il Comitato di controllo sui servizi. “Da giorni i nostri avversari stanno cercando di far litigare Fratelli d’Italia e Lega” scrive Giorgiain unapubblicata dal Corriere della Sera, parlando di “presunta divisione tra i nostri partiti”. Ebbene, scrive la leader di FdI, “stanno tentando di scatenare la rissa tra di noi ma non ci riusciranno. La presidenza delnon è, infatti, un problema tra FdI e Lega ma riguarda le istituzioni e il rispetto della dialettica parlamentare tra ...