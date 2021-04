La svolta sul piano vaccinale: Basta toghe, a chi tocca adesso (Di giovedì 8 aprile 2021) Valentina Dardari Il generale Figliuolo punta ora sulle aziende per far ripartire il Paese e riportare il made in Italy nel mondo adesso tocca alle aziende aiutare l’italia a riconquistare il suo posto nel mondo. Ed ecco la svolta nel piano vaccinale: dopo aver somministrato i vaccini agli over 80 e ai soggetti fragili, sarà la volta delle aziende. Basta docenti e magistrati. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, si è intrattenuto con i giornalisti dopo la visita al punto vaccinale di Piediripa di Macerata, accompagnato dal capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. tocca alle classi produttive Il generale ha spiegato che “se riusciamo a completare gli over 80 e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Valentina Dardari Il generale Figliuolo punta ora sulle aziende per far ripartire il Paese e riportare il made in Italy nel mondoalle aziende aiutare l’italia a riconquistare il suo posto nel mondo. Ed ecco lanel: dopo aver somministrato i vaccini agli over 80 e ai soggetti fragili, sarà la volta delle aziende.docenti e magistrati. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, si è intrattenuto con i giornalisti dopo la visita al puntodi Piediripa di Macerata, accompagnato dal capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.alle classi produttive Il generale ha spiegato che “se riusciamo a completare gli over 80 e ...

