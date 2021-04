Ajax-Roma, le formazioni ufficiali: torna Veretout, davanti Dzeko (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrà in scena alla Johan Cruiff Arena l'andata dei Quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma. Una gara importante per i giallorossi che vogliono dare blasone alla propria stagione con un percorso importante nella competizione europea. Questi gli undici per parte scelti da Ten Hag e Fonseca:Ajax (4-3-3):Scherpen; Rensch, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neresembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/AFCAjax/status/1380212464189575168"Roma (3-4-2-1) :Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzekoembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1380214834977996806"caption id="attachment 1109223" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrà in scena alla Johan Cruiff Arena l'andata dei Quarti di finale di Europa League tra. Una gara importante per i giallorossi che vogliono dare blasone alla propria stagione con un percorso importante nella competizione europea. Questi gli undici per parte scelti da Ten Hag e Fonseca:(4-3-3):Scherpen; Rensch, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neresembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/AFC/status/1380212464189575168"(3-4-2-1) :Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara,, Spinazzola; Pellegrini, Pedro;embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OfficialAS/status/1380214834977996806"caption id="attachment 1109223" ...

