La maledizione del faraone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una grande parata organizzata al Cairo per spostare le mummie di ventidue faraoni in un nuovo museo è un modo per rilanciare il turismo in Egitto. Ma anche una dimostrazione di forza del regime di Al Sisi. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una grande parata organizzata al Cairo per spostare le mummie di ventidue faraoni in un nuovo museo è un modo per rilanciare il turismo in Egitto. Ma anche una dimostrazione di forza del regime di Al Sisi. Leggi

Advertising

EforElenaG : RT @Yon_Yonson71: Povero Silvio #Berlusconi, ogni volta che si avvicina un'udienza del processo Ruby ter sta male e si deve far ricoverare… - AlexEP1968 : RT @Yon_Yonson71: Povero Silvio #Berlusconi, ogni volta che si avvicina un'udienza del processo Ruby ter sta male e si deve far ricoverare… - jererodri2 : RT @mareadisogni: Quinto eliminato del serale, la maledizione si ripete. #amicispoiler - maurobennici : @SaviCarlone Fossi nei dirigenti del Liverpool, al posto di cambiare (rovinare) portieri mi farei due domande sugli… - UkMio : RT @Yon_Yonson71: Povero Silvio #Berlusconi, ogni volta che si avvicina un'udienza del processo Ruby ter sta male e si deve far ricoverare… -

Ultime Notizie dalla rete : maledizione del La maledizione del faraone ... sono state scortate ventidue mummie dal vecchio museo egizio alla loro nuova dimora nel nuovo Museo della civiltà egizia che dovrebbe aprire del tutto entro aprile. Le mummie di diciotto re e ...

Luiz Adriano viola la quarantena e investe un pedone: come rovinarsi la vita in pochi minuti Ebbene sì, proprio lui, uno dei tanti numeri '9' del Milan, che hanno comportato una vera e propria maledizione su quella maglia. Voci dicono che persino il temerario Zlatan Ibrahimovic avrebbe ...

La maledizione del faraone - Catherine Cornet Internazionale La maledizione del faraone pubblicità Sui social network molti commenti positivi sullo stile neofaraonico degli invitati si sono incrociati con quelli che discutono la “maledizione del faraone”. Come ripercorre un video sul ...

Luiz Adriano, ma che fai? Positivo al Covid esce e investe un pedone Luiz Adriano, ex attaccante del Milan, si è reso protagonista di un episodio assurdo. Esce da positivo al Covid e investe un pedone con la macchina ...

... sono state scortate ventidue mummie dal vecchio museo egizio alla loro nuova dimora nel nuovo Museo della civiltà egizia che dovrebbe apriretutto entro aprile. Le mummie di diciotto re e ...Ebbene sì, proprio lui, uno dei tanti numeri '9'Milan, che hanno comportato una vera e propriasu quella maglia. Voci dicono che persino il temerario Zlatan Ibrahimovic avrebbe ...pubblicità Sui social network molti commenti positivi sullo stile neofaraonico degli invitati si sono incrociati con quelli che discutono la “maledizione del faraone”. Come ripercorre un video sul ...Luiz Adriano, ex attaccante del Milan, si è reso protagonista di un episodio assurdo. Esce da positivo al Covid e investe un pedone con la macchina ...