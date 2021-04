Daydreamer | trama 7 aprile 2021 | il padre di Sanem in ospedale

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 7 aprile 2021)oggi 7con un colpo di scena per le Aydin che avranno lorograve in: ma che cosa sta per combinare? Nihat da solo in casa Dopo che Emre ha scoperto il segreto di Leyla, la puntataoggi 7sarà ancora più frizzante e preoccupante. La mamma delle Aydin riceve una telefonata inaspettata e viene avvisata che ilha subito un infortunio e non può stare a casa da solo. La donna decide di partire subito per Mugla lasciando il marito da solo in casa. La donna chiede aiuto a Leyla che dovrà controllare ilin questi giorni, facendo in modo che segua la dieta che gli è stata imposta dal medico. Purtroppo ildella ...