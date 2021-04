Alvino | «Urla riprovevoli dei dirigenti Juve a fine partita Meritano la squalifica!»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Su Twitter Carloaccusa idellantus di averto in modo “riprovevole” ae si augura che gli arbitri abbiano annotato l’accaduto nel referto del match. Queste le sue parole. “da parte dei ‘’ dellantus in pieno stile giorni d’oggi. Si spera che qualcuno abbia sentito e riportato nel referto arbitrale.laQuesto fa capire quanto ci tenessero a vincere questa gara. E fa ancora più rabbia averla persa con un primo tempo troppo timido. Comunque nulla è compromesso con nove partite ancora da giocare e… da vincere!”. L'articolo ilNapolista.

