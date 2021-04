Taranto | tentata violenza sessuale | un arresto La donna aggredita mentre faceva attività fisica

(Di martedì 6 aprile 2021) Di Francesco Santoro: È stata molestatajogging da un 32enne. L’episodio si è verificato domenica scorsa a, in viale Unità d’Italia. Sul posto sono piombati gli agenti della polizia di Stato, che hanno visto un uomo allontanarsi verso viale Magna Grecia con alcune bottiglie di vetro rotte in mano. I poliziotti hanno quindi tentato di bloccarlo e a quel punto è scattata la reazione: l’aggressore ha affrontato le forze dell’ordine con i cocci di vetro, ma è stato immobilizzato dopo aver sferrato alcuni colpi a vuoto. La ragazza si è sentita palpeggiare e poi afferrare per un braccio e le sue urla sono state fortunatamente avvertite da una coppia, che è prontamente intervenuta riuscendo a liberarla dalla presa del 32enne. Laa quel punto è riuscita a scappare. Poi l’arrivo del fidanzato della ...

Noi Notizie

