Libia | Draghi in partenza da Tripoli | rientro a Roma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia Draghi

Il premier Marioha terminato la sua visita ufficiale ined è in partenza per rientrare a Roma. Il premier, nella mattinata, ha visto il Primo ministro Abdulhamid Dabaiba a Tripoli assieme al quale ha ...'I progetti sono molti. C'è voglia di fare, c'è voglia di futuro e voglia di ripartire in fretta'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa dopo il suo incontro a Tripoli con il neo primo ministro del governo libico di unità nazionale Abdul Dabaiba. sat/red(ANSA) – ROMA, 06 APR – Il premier Mario Draghi ha terminato la sua visita ufficiale in Libia ed è in partenza per rientrare a Roma. Il premier, nella mattinata, ha visto il Primo ministro Abdulhamid ...Roma, 6 apr. – “E’ significativo che il primo viaggio all’estero del premier Draghi sia in Libia. Dimostra una rinnovata attenzione non solo verso l’area del Mediterraneo. Ma anche nei confronti del ...