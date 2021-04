Cinema in lutto | scomparso uno dei protagonisti di Harry Potter

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 aprile 2021) Il mondo delè inper la scomparsa di un grandissimo attore fra idella saga di. Il suo ricordo a fine articolo. Tra i suoi lavori anche: James Bond, Quantum Solace, The Game, Vera, Friday Night Dinner, The last Kingdom, Suite francese, The libertine, Hannibal Lecter, L'ombra del sospetto. Ilpiange oggi la scomparsa di uno dei suoi più amati. Si tratta di Paul Ritter, interprete di numerose pellicole di successo. A farlo entrare definitivamente nel cuore degli appassionati della settima arte il suo ruolo di Eldred Worple in “e il principe mezzosangue“. A darne notizia è stato lo stesso agente dell’attore che ha confermato le indiscrezioni pubblicate sui ...