Champions | Europa League e recuperi Serie A | tutte le statistiche di una settimana di fuoco

Andata dei quarti di finale di Champions League, stasera alle 21,00 presso l'Estadio Alfredo Di Stefano il Real Madrid incontra il Liverpool: primo incrocio nel torneo tra le due squadre dopo la finale giocata il 26 maggio 2018 al NSC Olimpiyskiy di Kiev. In quell'occasione i Blancos vinsero 3-1 grazie al gol di Bale e alla doppietta di Benzema (la rete dei Reds fu siglata da Manè). Gli spagnoli conquistarono il trofeo per la terza volta consecutiva e Zidane divenne l'allenatore che ha alzato la Champions League in più occasioni a pari merito con Carlo Ancelotti (tre volte). Arbitra il tedesco Brych, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Contemporaneamente il Manchester City ospita il Borussia Dortmund: le due formazioni si sono già affrontate nel 2012/2013 (fase a gironi gruppo D), il 3 ottobre 2012 ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions Europa Fantacalcio, 30° giornata di Serie A 2020/2021 Superato lo Spezia, la corsa Champions della Lazio riparte dal Verona, che, ottavo, non ha più nulla da chiedere al campionato. Obiettivo Europa anche per la Juventus, che ospita il Genoa, vicino ...

Juventus - Napoli, la frecciata di Pirlo: 'Noi rispettiamo sempre il protocollo' ...in Champions League e che può pesare anche sul futuro in panchina di Andrea Pirlo dopo gli ultimi passi falsi con Benevento e Torino, senza dimenticare la prematura eliminazione in Europa. L'...

Gli incredibili numeri di Erling Haaland in Europa UEFA.com Ajax-Roma, Europa League: le ultime notizie sulle formazioni Ajax-Roma è una partita valida per i quarti di finale di andata di Europa League: le ultime notizie sulle probabili formazioni.

Champions League: Stasera via ai quarti di finale, con tante assenze Dopo la sosta delle nazionali torna la Champions League che vedrà tra oggi e domani disputare la gara d’andata dei quarti di finale. Stasera dalle ore 21 si affronteranno Real Madrid e Liverpool, nell ...

