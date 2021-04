Pallotta: «Monchi non sapeva chi fosse Zaniolo. Su Totti e De Rossi…» (Di lunedì 5 aprile 2021) James Pallotta, ex presidente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista The Athletic parlando dei suoi anni in giallorosso James Pallotta, ex presidente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic parlando dei suoi anni in giallorosso. Le sue parole. RITIRO Totti – «È stato a Roma per 30 anni. Ogni giorno si alzava e andava a Trigoria. Accettammo di onorare l’impegno della proprietà precedente con un contratto da 6 anni come dirigente. Ebbi una discussione con lui, chiedendogli cosa avrebbe voluto fare nella vita dopo il ritiro. Rispondere era difficile per la Roma e lo era per lui. Una delle voci del suo biopic dice che non ci poteva credere e che avrebbe preferito pensare al passato piuttosto che al futuro». Zaniolo – «100% merito di Baldini. Franco chiamò l’Inter e disse loro che non avremmo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) James, ex presidente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista The Athletic parlando dei suoi anni in giallorosso James, ex presidente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic parlando dei suoi anni in giallorosso. Le sue parole. RITIRO– «È stato a Roma per 30 anni. Ogni giorno si alzava e andava a Trigoria. Accettammo di onorare l’impegno della proprietà precedente con un contratto da 6 anni come dirigente. Ebbi una discussione con lui, chiedendogli cosa avrebbe voluto fare nella vita dopo il ritiro. Rispondere era difficile per la Roma e lo era per lui. Una delle voci del suo biopic dice che non ci poteva credere e che avrebbe preferito pensare al passato piuttosto che al futuro».– «100% merito di Baldini. Franco chiamò l’Inter e disse loro che non avremmo ...

