"Ho già litigato con una sua collega". L'ira di Basetti sulla d'Urso: i consigli inaccettabili sul Covid (Di domenica 4 aprile 2021) “Ho avuto questa discussione con un'altra sua collega, fate il vostro lavoro e non quello dei medici”. Matteo Bassetti ha perso la pazienza a Domenica Live, dove Barbara d'Urso ha dovuto chiudere il microfono a Paolo Brosio, che si era lanciato in consigli su protocolli sanitari e cure da seguire in caso di positività al Covid. Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è apparso molto spazientito e ha tirato in ballo anche Simona Ventura, con la quale aveva avuto un duro scontro a Cartabianca lo scorso martedì per lo stesso identico motivo. La d'Urso è stata brava a tenere sotto controllo la situazione, anche se è dovuta ricorrere alla chiusura del microfono per fermare Brosio, che continuava imperterrito a spacciare per verità assoluta la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “Ho avuto questa discussione con un'altra sua, fate il vostro lavoro e non quello dei medici”. Matteo Bassetti ha perso la pazienza a Domenica Live, dove Barbara d'ha dovuto chiudere il microfono a Paolo Brosio, che si era lanciato insu protocolli sanitari e cure da seguire in caso di positività al. Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è apparso molto spazientito e ha tirato in ballo anche Simona Ventura, con la quale aveva avuto un duro scontro a Cartabianca lo scorso martedì per lo stesso identico motivo. La d'è stata brava a tenere sotto controllo la situazione, anche se è dovuta ricorrere alla chiusura del microfono per fermare Brosio, che continuava imperterrito a spacciare per verità assoluta la sua ...

MauryKostanzo : 'Ho già litigato con una sua collega' in front of Barbara. Ovvero la Ventura. Inizia bene questa #domenicalive... - salvatrash1 : 'Ho già litigato con una SUA collega' IN FRONT OF BARBARELLA #domenicalive

