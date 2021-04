Sinner-Hurkacz, Finale Masters1000 Miami: orario, programma, tv, streaming, dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla prima Finale di un torneo Masters1000 in carriera. Il 19enne ha superato in semiFinale a Miami lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4, dando spettacolo in particolare nei momenti chiave della partita, quando è riuscito come di consueto ad accrescere esponenzialmente il livello del proprio gioco. Tutti si aspettavano che l’azzurro avrebbe incontrato nell’atto conclusivo il russo Andrey Rublev, invece il n.8 del mondo russo è stato sconfitto per 6-3, 6-4 dal sempre più sorprendente Hubert Hurkacz. Anche per il polacco si tratta della prima Finale in carriera in un Masters1000. Sinner e Hurkacz sono molto amici, si allenano spesso insieme ed hanno anche fatto coppia ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Jannikha conquistato l’accesso alla primadi un torneoin carriera. Il 19enne ha superato in semilo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4, dando spettacolo in particolare nei momenti chiave della partita, quando è riuscito come di consueto ad accrescere esponenzialmente il livello del proprio gioco. Tutti si aspettavano che l’azzurro avrebbe incontrato nell’atto conclusivo il russo Andrey Rublev, invece il n.8 del mondo russo è stato sconfitto per 6-3, 6-4 dal sempre più sorprendente Hubert. Anche per il polacco si tratta della primain carriera in unsono molto amici, si allenano spesso insieme ed hanno anche fatto coppia ...

