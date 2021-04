Moggi: «Gli sgarri? Sempre esistiti. Una volta andai all’Hollywood a prendere quel paraculo di Trezeguet» (Di sabato 3 aprile 2021) Tuttosport intervista Luciano Moggi. Il pretesto è la cena fuorilegge a casa di McKennie, centrocampista della Juventus. «Ah ah ah! Ma si può farsi sgamare dai vicini di casa?». A parte la battuta, Moggi giudica serissima la questione. «Con il Covid non si scherza. E quello che mi dà più fastidio è che i giocatori hanno violato le regole della pandemia. In giro si vedono già troppi comportamenti irresponsabili, se poi ci si mettono pure i giocatori a dare il cattivo esempio. E poi c’è la mancanza di sensibilità sul momento della squadra». Quando era lui direttore sportivo della Juventus, però, racconta, gliene sono capitate di peggiori. «In quel periodo c’era l’Hollywood di Milano, era la discoteca dove andavano Sempre la domenica sera dopo la partita. Io avevo messo la regola: con la settimana libera ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Tuttosport intervista Luciano. Il pretesto è la cena fuorilegge a casa di McKennie, centrocampista della Juventus. «Ah ah ah! Ma si può farsi sgamare dai vicini di casa?». A parte la battuta,giudica serissima la questione. «Con il Covid non si scherza. Elo che mi dà più fastidio è che i giocatori hanno violato le regole della pandemia. In giro si vedono già troppi comportamenti irresponsabili, se poi ci si mettono pure i giocatori a dare il cattivo esempio. E poi c’è la mancanza di sensibilità sul momento della squadra». Quando era lui direttore sportivo della Juventus, però, racconta, gliene sono capitate di peggiori. «Inperiodo c’era l’Hollywood di Milano, era la discoteca dove andavanola domenica sera dopo la partita. Io avevo messo la regola: con la settimana libera ...

Advertising

dadoSuperSantos : RT @JPeppp: Luciano Moggi: 'I tifosi della Juve devono calmarsi un poco. Li conosco... Quando la squadra non vince hanno un'acredine terrif… - dadoSuperSantos : RT @JPeppp: Moggi: 'Le serate fuori sono sempre esistite. Montero quando arrivò mi disse: 'Lei deve sapere che per me la notte è come il gi… - napolista : #Moggi: «Gli sgarri? Sempre esistiti. Una volta andai all’Hollywood a prendere quel paraculo di #Trezeguet» A Tutto… - JPeppp : Moggi: 'Le serate fuori sono sempre esistite. Montero quando arrivò mi disse: 'Lei deve sapere che per me la notte… - Mattiat961 : RT @JPeppp: Luciano Moggi: 'I tifosi della Juve devono calmarsi un poco. Li conosco... Quando la squadra non vince hanno un'acredine terrif… -