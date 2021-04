Mbappé: 'Messi e Ronaldo? Mi ripeto sempre di essere il migliore' (Di sabato 3 aprile 2021) PARIGI (Francia) - " Nella mia testa mi dico sempre che sono il migliore ". In un'intervista rilasciata ai microfoni di Rmc Sport, il fuoriclasse del Paris Saint - Germain Kylian Mbappé racconta i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) PARIGI (Francia) - " Nella mia testa mi dicoche sono il". In un'intervista rilasciata ai microfoni di Rmc Sport, il fuoriclasse del Paris Saint - Germain Kylianracconta i ...

Advertising

sportli26181512 : #Mbappé: '#Messi e Ronaldo? Mi ripeto sempre di essere il migliore': Il fuoriclasse del Psg: 'Sono giocatori fortis… - Aurmaan1 : @AbhyudayMufc drop messi agenda imo and start mbappe - joserpt1993 : Buffon roberto carlos hummels maldini (nesta) lham kross iniesta rivaldo messi ronaldinho y mbappe - eusouobreno : ???? neymar ???? ramos ?????????????? kane ???? kimmich ???? diogo jota, pau no cu do cristiano ronaldo ???? immobile/insigne ???? mb… - guimaraes_ffc : ATUALMENTE ???? Neymar ???? Llorente ?????????????? Kane ???? Kimmich ???? Cristiano ???? Verratti ???? Mbappe ???? Messi ???? Suarez ????Depay ???? De Bruyne -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Messi Mbappé: 'Messi e Ronaldo? Mi ripeto sempre di essere il migliore' ... il fuoriclasse del Paris Saint - Germain Kylian Mbappé racconta i segreti del proprio successo: " Bisogna convincersi di essere capace di fare grandi cose. Ho giocato su terreni dove c'erano Messi ...

Procuratori malattia incurabile del calcio? È come se Messi, Ronaldo e Mbappe' fossero arrivati ad essere fuoriclasse senza saper calciare un pallone. I risultati sono sotto gli occhi di tutti . La Fifa alla buon'ora si è risvegliata dal ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera ... il fuoriclasse del Paris Saint - Germain Kylianracconta i segreti del proprio successo: " Bisogna convincersi di essere capace di fare grandi cose. Ho giocato su terreni dove c'erano...È come se, Ronaldo e Mbappe' fossero arrivati ad essere fuoriclasse senza saper calciare un pallone. I risultati sono sotto gli occhi di tutti . La Fifa alla buon'ora si è risvegliata dal ...