Natalia Titova su Massimiliano Rosolino | ‘All’Isola dovevo andare io’

(Di venerdì 2 aprile 2021) Insieme dal 2006, quando si conobbero sulla pista di Ballando con le Stelle,fanno coppia fissa da allora. Benché non si siano mai sposati, hanno due figlie ormai grandi che il campione di nuoto ha potuto lasciare sole con la madre per imbarcarsi in Honduras come inviato della nuova edizione L'articolo proviene da Novella 2000.

Nel 2006, nell'ambito della terza edizione del varietà televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle, ha conosciuto la maestra di ballo, con la quale ha iniziato una relazione. l due ...è la regina del ballo latino nella televisione italiana e non solo e mai come in questo periodo l'abbiamo vista sofferente sui social per via delle restrizioni. Se nel primo lockdown ...Insomma, ancora una volta la Blasi supera l’esame di moda. - LEGGI ANCHE Natalia Titova, retroscena su Massimiliano all’Isola: “Mi volevano” - LEGGI ANCHE Isola dei Famosi, Valentina Persia imita Vera ...Perchè Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non si sposano? A svelare i motivi della mancate nozze ci hanno pensato i diretti interessati.