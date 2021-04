Il Napoli tira un sospiro di sollievo, Zielinski è negativo al tampone molecolare (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Piotr Zielinski è risultato negativo al tampone molecolare. Il club aveva sottoposto il suo centrocampista al test dopo che i due rapidi, ieri, avevano dato esito contrastante. Ha fatto un secondo tampone molecolare per sicurezza di cui si avranno i risultati nel pomeriggio L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilpuòre undi. Piotrè risultatoal. Il club aveva sottoposto il suo centrocampista al test dopo che i due rapidi, ieri, avevano dato esito contrastante. Ha fatto un secondoper sicurezza di cui si avranno i risultati nel pomeriggio L'articolo ilsta.

