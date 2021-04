Integrazione, il modello Molinara: Pauline inizia il tirocinio nella casa per anziani (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn’Integrazione reale e concreta è quella che si realizza a Molinara, che da qualche anno ha attivo uno SPRAR all’interno della propria comunità, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Addabbo e gestito da un ente del terzo settore. La presenza di famiglie straniere ha contribuito, nel corso di questi anni, a far crescere l’occupazione nel paese vista l’esigenza di inserire all’interno del progetto figure professionali come operatori di accoglienza, assistenti sociali, responsabili della gestione, ma ha anche incrementato la popolazione scolastica avendo il progetto stesso, puntato fin da subito all’accoglienza di famiglie con minori in età scolastica. Ma un ulteriore punto di forza dello SPRAR di Molinara è sicuramente l’impegno messo nel rendere autonomi gli stranieri permettendo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn’reale e concreta è quella che si realizza a, che da qualche anno ha attivo uno SPRAR all’interno della propria comunità, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Addabbo e gestito da un ente del terzo settore. La presenza di famiglie straniere ha contribuito, nel corso di questi anni, a far crescere l’occupazione nel paese vista l’esigenza di inserire all’interno del progetto figure professionali come operatori di accoglienza, assistenti sociali, responsabili della gestione, ma ha anche incrementato la popolazione scolastica avendo il progetto stesso, puntato fin da subito all’accoglienza di famiglie con minori in età scolastica. Ma un ulteriore punto di forza dello SPRAR diè sicuramente l’impegno messo nel rendere autonomi gli stranieri permettendo ...

