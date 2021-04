Diritti Tv, parla l’ad di Dazn: “Serie A sul digitale per aree senza rete. Vedere tutti i match con noi costerà meno” (Di giovedì 1 aprile 2021) "Vedere la Serie A costerà sicuramente meno rispetto ad oggi". Sono le parole dell'ad di Dazn, Veronica Di Quattro, intervenuta ai microfoni de "La Stampa" per parlare dell’acquisizione dei Diritti Tv della Serie A. "Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. Per Vedere la Serie A il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite. Noi siamo tranquilli, abbiamo rispettato le regole in piena trasparenza. Non eravamo tenuti a comunicare la partnership con Tim, con loro abbiamo un accordo strategico ma l'offerta è nostra". Chiosa finale sui problemi tecnici della piattaforma: "Abbiamo già fatto tantissimi passi ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) "lasicuramenterispetto ad oggi". Sono le parole dell'ad di, Veronica Di Quattro, intervenuta ai microfoni de "La Stampa" perre dell’acquisizione deiTv dellaA. "Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. PerlaA il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite. Noi siamo tranquilli, abbiamo rispettato le regole in piena trasparenza. Non eravamo tenuti a comunicare la partnership con Tim, con loro abbiamo un accordo strategico ma l'offerta è nostra". Chiosa finale sui problemi tecnici della piattaforma: "Abbiamo già fatto tantissimi passi ...

