Un test per trovare la vera anima gemella migliorerebbe la vita? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Cosa succederebbe se la scelta del nostro partner venisse “facilitata” da un test del Dna in grado di misurare la perfetta compatibilità, individuando la nostra unica “anima gemella” al mondo? La scienza avanza a passi da gigante e chissà che non si arrivi a realizzare qualcosa di simile. Ma sarebbe davvero un guadagno per l’umanità? Vediamo. Primo: il corteggiamento non sarebbe più necessario, con tutto il suo corollario di possibili “due di picche” che nella nostra epoca sembra sempre di più frenare l’iniziativa. Personalmente ritengo questa una perdita secca: il corteggiamento, inteso come quella fase di annusamento in cui si gioca a verificare il feeling, a volte è molto di quello che val la pena di vivere, visto che un’alta percentuale di storie naufraga al primo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Cosa succederebbe se la scelta del nostro partner venisse “facilitata” da undel Dna in grado di misurare la perfetta compatibilità, individuando la nostra unica “” al mondo? La scienza avanza a passi da gigante e chissà che non si arrivi a realizzare qualcosa di simile. Ma sarebbe davvero un guadagno per l’umanità? Vediamo. Primo: il corteggiamento non sarebbe più necessario, con tutto il suo corollario di possibili “due di picche” che nella nostra epoca sembra sempre di più frenare l’iniziativa. Personalmente ritengo questa una perdita secca: il corteggiamento, inteso come quella fase di annusamento in cui si gioca a verificare il feeling, a volte è molto di quello che val la pena di vivere, visto che un’alta percentuale di storie naufraga al primo ...

ItalyMFA : #COVID19 | Ordinanza Min.Salute ??31/3-6/4 2021 a chi entra in???? dopo soggiorno o transito in Paesi elenco C è rich… - borghi_claudio : Scusate, per chiudere la questione relativa ai cicli e ai tamponi. Gli Svizzeri (che io ascolto sempre volentieri i… - renatobrunetta : In 100 giorni assumeremo 2.800 professionisti ‘high skill’ per le amministrazioni del #Sud. È il primo test per la… - Mafara72 : RT @ItalyMFA: #COVID19 | Ordinanza Min.Salute ??31/3-6/4 2021 a chi entra in???? dopo soggiorno o transito in Paesi elenco C è richiesto isol… - ItalyinGhana : RT @ItalyMFA: #COVID19 | Ordinanza Min.Salute ??31/3-6/4 2021 a chi entra in???? dopo soggiorno o transito in Paesi elenco C è richiesto isol… -