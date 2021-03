Ue | Gozi | ' bene apertura procedura infrazione contro Polonia per riforma giustizia'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'di unadilae il deferimento alla Corte diUe per ladel sistema giudiziario che mette a repentaglio l'indipendenza dei giudici polacchi è una buona notizia". Lo afferma Sandro, europarlamentare di Renew Europe. "Dall'inizio di questa legislatura -ricorda- ci stiamo battendo con Renew Europeun governo che viola sistematicamente lo Stato di diritto. Quello di oggi è un segnale importante da parte della Commissione, ma dobbiamo avere il coraggio di compiere un passo ulteriore e decisivo, bloccando i finanziamenti europei a chi non rispetta i principi democratici e i diritti fondamentali sui quali si fonda la nostra comunità".

Lo afferma Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe. "Dall'inizio di questa legislatura -ricorda- ci stiamo battendo con Renew Europe contro un governo che viola sistematicamente lo Stato di ...