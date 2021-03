Total War: Rome Remastered rivela la grafica migliorata in un video confronto con l'originale (Di mercoledì 31 marzo 2021) SEGA ha annunciato la scorsa settimana che Total War: Rome tornerà in vita il mese prossimo grazie a una versione rimasterizzata a cui stanno lavorando Creative Assembly e Feral Interactive e che si chiamerà Total War: Rome Remastered. Sono passati esattamente 17 anni tra l'uscita del titolo originale e questa nuova versione. Per questo motivo, per avere un'idea migliore dell'evoluzione della grafica, SEGA ci invita a vedere un video comparativo con il quale intende mostrare come sono cambiati tutti gli aspetti di questa versione. Dal video che potete visionare in calce a questo articolo, possiamo vedere un chiaro cambiamento visivo negli scenari, nel modello delle unità, nei menu o nell'interfaccia in generale. Inoltre, il team ha ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) SEGA ha annunciato la scorsa settimana cheWar:tornerà in vita il mese prossimo grazie a una versione rimasterizzata a cui stanno lavorando Creative Assembly e Feral Interactive e che si chiameràWar:. Sono passati esattamente 17 anni tra l'uscita del titoloe questa nuova versione. Per questo motivo, per avere un'idea migliore dell'evoluzione della, SEGA ci invita a vedere uncomparativo con il quale intende mostrare come sono cambiati tutti gli aspetti di questa versione. Dalche potete visionare in calce a questo articolo, possiamo vedere un chiaro cambiamento visivo negli scenari, nel modello delle unità, nei menu o nell'interfaccia in generale. Inoltre, il team ha ...

