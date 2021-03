Lituania-Italia 0-2 | en-plein azzurro con Sensi e Immobile

(Di mercoledì 31 marzo 2021)e un rigore diregalano la terza vittoria su tre all’. Mancini raggiunge Lippi con il 25esimo risultato utile consecutivo Continua l’immacolata marcia dell’verso Qatar 2022, 0-1 ine primato nel girone con 9 punti. Soddisfatto Mancini che aggancia Marcello Lippi a 25 risultati utili consecutivi e mette nel mirino il record all time di Pozzo fermo a 30. Il campo, mediocre anche per l’Eccellenza, condiziona gran parte del primo tempo. Lenta e a tratti impacciata, l’fatica più del previsto nei primi 45 minuti trovando, solo nel finale, un’ottima occasione con El Shaarawy che due passi, anziché andare di piatto sinistro, cicca la palla con l’esterno destro. Nella ripresa Mancini cerca di cambiare le carte in tavola, fuori il faraone e ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - DiMarzio : #WCQ, Il Ct dell'#Italia Mancini torna a parlare a poche ore dall'inizio della gara con la #Lituania - anlamberti : RT @Eurosport_IT: AVANTI AZZURRI ?????? Contro la Lituania la decidono i gol di Sensi e Immobile: Italia a punteggio pieno nel girone di qual… - DiMarzio : #Nazionale, parla #Mancini: il commento del ct dopo la vittoria sulla #Lituania -

Ultime Notizie dalla rete : Lituania Italia

Commenta per primo Sono rimasti in panchina Salvatore Sirigu, Rolando Mandragora e Andrea Belotti nella vittoria dell'per 2 - 0 sul campo della, hanno invece giocato con le rispettive nazionali gli altre calciatori del Torino impegnati nelle qualificazione al Mondiale del 2022. Samir Ujkani e Mergim ...22.38 Calcio,l'vince in(0 - 2) L'fa tris nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022: a Vilnius battuta la(0 - 2) grazie ad un ottimo avvio di secondo tempo. Mancini schiera Toloi ...Ultima giornata delle gare di qualificazione per i mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. L’Italia del CT Roberto Mancini vince in Lituania soffrendo non poco nei confronti di una nazionale ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.